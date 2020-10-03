الصحة العالمية تعلن عن ارتفاع الاصابات والوفيات اليومية بكورونا في شرق المتوسط

2020/10/03 | 09:25 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع مؤشرات الاصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد على اساس يومي في منطقة شرق البحر الابيض المتوسط خلال الايام الـخمسة الماضية.وقال مكتب المنظمة في منطقة شرق المتوسط، الذي يتابع تطورات الجائحة في 19 دولة عربية ، اضافة الى افغانستان وايران وباكستان: "اعتبارا من 27 ايلول، زادت حالات الاصابة بكوفيد-19 في اقليم شرق المتوسط بنسبة 5%، وزادت الوفيات في الاقليم بنسبة 4%".ووصلت حصيلة الاصابات بفيروس كورونا في منطقة شرق المتوسط، حسب معطيات مكتب المنظمة، الى 2443770 حالة بينها 62723 وفاة و2104486 شفاء.ويواجه العالم، منذ كانون الثاني 2020، ازمة حادة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية وادى الى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط اسواق الطاقة.وصنفت منظمة الصحة العالمية هذا التفشي جائحة يوم 11 اذار ، واصاب الفيروس حتى الآن نحو 34 مليون شخص في مختلف انحاء العالم واودى بحياة نحو مليون منهم./انتهى9

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