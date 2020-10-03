دائرة الاصلاح : الافراج عن (٤٦٩) نزيلا خلال شهر ايلول

2020/10/03 | 09:25 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اعلنت دائرة الاصلاح التابعة لوزارة العدل عن اطلاق سراح (٤٦٩) نزيلا بينهم (٤٢٣) من الرجال و (٤٦) من النساء خلال شهر ايلول الماضي .وجاء في بيان للوزارة تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه :" ان دائرة الاصلاح اتخذت كافة التدابير والاجراءات التي من شأنها تسريع وتيرة حركة التسفير وتأمين النزلاء امام المحاكم ".واضاف البيان :" ان ملاكات التسفير ونقل النزلاء واللجان القانونية والآليات والحراسات والطوارئ تعمل بشكل يومي ولساعات تعدت ساعات الدوام الرسمي ، بغية متابعة القضايا والدعاوى مع الجهات القضائية والجهات ذات العلاقة للتسريع باجراءات اطلاق سراح النزلاء"./انتهى9

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