الصحة العالمية : العراق يدخل بالمرحلة الثالثة لفايروس كورونا

2020/10/03 | 09:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ – اعلنت منظمة الصحة العالمية إن العراق دخل ما يسمى بمرحلة “التفشي المجتمعي” بفيروس كورونا وهي المرحلة الثالثة، محذرة من تفشي الوباء في عموم البلاد.وقال ممثل المنظمة في العراق أدهم اسماعيل في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية تابعته المستقلة اليوم السبت, إن “مراحل انتشار الفيروس في العراق في الوقت الحالي؛ مازالت تحت السيطرة، والدولة […]

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