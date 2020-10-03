2020/10/03 | 09:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ – يستمر صفاء الجو واستقراره الى اليوم بدرجات معتدلة نسبيا في عموم العراق، مع توقعات أولية بأن يشهد العراق انخفاضا في درجات الحرارة بدءاً من منتصف الأسبوع.وقال الراصد الجوي علي الموسوي في تدوينة تابعتها المستقلةاليوم السبت، أنه “من المتوقع أن يستمر تأثر البلاد بالمرتفع العلوي شبه المداري اضافة الى تأثير محدود للمنخفض الجوي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طقس العراق : انخفاض في درجات الحرارة بدءاً من منتصف الأسبوع المقبل) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طقس العراق : انخفاض في درجات الحرارة بدءاً من منتصف الأسبوع المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).