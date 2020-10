بعد حجر داخلي: ترامب يغرد من “مستشفى عسكري”.. وموظفو البيت الأبيض يتجولون دون كمامة!

2020/10/03 | 09:39 - المصدر: يس عراق

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الجمعة إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا المستجد بعد خضوعه لفحص طبي أظهر نتيجة إيجابية.

وأكد ترامب أنه سيدخل مع زوجته الحجر الصحي والتعافي على فور، فيما قال طبيب ترامب إن الرئيس وزوجته بخير حالياً وينويان الخضوع للحجر الصحي في البيت إلى حين الشفاء.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19.



We will begin our quarantine and recovery process immediately.



We will get through this TOGETHER!

— Donald J.



Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

وقال كبير موظفي البيت الأبيض إن الرئيس “يؤدي مهام عمله” ويتمتع “بمعنويات مرتفعة”، مضيفا أنه يتوقع تعافيه سريعا.

وفي صباح اليوم السبت، نقل ترامب إلى مستشفى عسكري وتحديدًا بجناح خاص بمركز والتر ريد الطبي الوطني العسكري في ماريلاند لبضعة أيام كإجراء احترازي.

وكتب ترامب على صفحته الرسمية في “تويتر”: “إنني أتحسن على ما أظن! أشكركم جميعا وأحبكم”.

وفي السياق، قالت صحيفة أتلانتك الأميركية إن موظفين في البيت الأبيض كانوا يتجولون ويختلطون دون كمامات صباح الجمعة، بعد ساعات من إعلان إصابة ترامب.

