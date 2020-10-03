نائب : لن نسمح بتخفيض رواتب الموظفين دينارا واحدا

2020/10/03 | 09:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

وصف النائب منصور البعيجي، السبت، الحديث عن تخفيض رواتب الموظفين امر غير مقبول ولايمكن القبول او السماح به نهائيا وتحت اي ظرف، مؤكدا عدم بتخفيض رواتب الموظفين دينارا واحدا.

وقال البعيجي في بيان صحفي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “الاتجاه بتخفيض رواتب موظفي الدولة سيسبب كارثة اقتصادية كبيرة لهذه الشريحة المهمة التي تخدم دوائر الدولة خصوصا وان هذه الشريحة رواتبهم لاتكفيهم الى نهاية الشهر فكيف يكون الحال اذا تم تخفيضها وهذا الاامر غير ممكن نهائيا”.

واضاف البعيجي أنه “باعتبارنا ممثلين عن الشعب لن نقبل بتخفيض رواتب موظفي الدولة دينار ولأي سبب كان وعلى الحكومة ان تجد خطط مناسبة لحل الازمة المالية في البلد وايجاد حل لهذه الازمة التي لطالما حذرنا من حدوثها ولم نجد اذان صاغية”.

وتابع “بالتالي تخفيض الرواتب ليس حلا وانما الحل بتفعيل القطاعات الاخرى الصناعة والزراعة والاتصالات والمنافذ الحدودية من اجل تعظيم ايرادت الدولة مع وضع خطط مناسبة لانهاء الازمة الحالية التي يمر بها البلد بعيدا عن تخفيض رواتب الموظفين لانه لن يحل الازمة في البلد”.



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