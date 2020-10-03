آبل تبتكر شاشات تصلح نفسها عند الكسر

2020/10/03 | 09:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعمل شركة آبل على تطوير حل لجميع مستخدمي ايفون من الذين تصدعت لهم شاشات هواتفهم.

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