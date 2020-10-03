ثاني أكبر دول العالم من حيث السكان تعبر حاجز الـ 100 ألف وفاة بكورونا

2020/10/03 | 09:47 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

أظهرت أرقام وزارة الصحة الهندية اليوم السبت تجاوزها حاجز المئة ألف حالة وفاة جراء فيروس كورونا.

وقالت الصحة الهندية إن ما مجموعه 100842 شخصا توفوا حتى الآن جراء الفيروس في البلاد، ما يجعل الهند ثالث دولة من ناحية عدد الوفيات المرتبطة بفيروس في العالم، بعد الولايات المتحدة والبرازيل، وهي ثاني أكبر دول العالم من حيث عدد السكان.

وسجّلت الهند 6.47 مليون إصابة حتى الآن، فيما يبدو أنها ستتجاوز الولايات المتحدة خلال أسابيع من حيث عدد الإصابات.

لكن عدد سكان الهند (1.3 مليار نسمة) أكبر بأربع مرّات من عدد سكان الولايات المتحدة التي سجّلت عدد وفيات أعلى بمرّتين مما سجلته الهند رسميا، وهو أمر يثير الشكوك حيال الأرقام الرسمية الصادرة عن السلطات الصحية في الهند.

وقال الخبير في علم الأوبئة تي.



جاكوب جون: “لا نعرف إلى أي درجة يمكن الاعتماد على أرقام الوفيات الصادرة عن الهند”.

وأضاف: “لا تملك الهند نظام مراقبة للصحة العامة يسجّل بشكل فوري جميع الأحداث والوفيات المرتبطة بالأمراض”.

وعلى الرغم من إجرائها نحو مليون فحص كل يوم، تعد نسبة السكان في الهند الذين يخضعون لفحوص كوفيد-19 أقل بكثير من دول أخرى عديدة.

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