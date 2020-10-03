من -هبة القدس والاقصى- إلى -صفقة القرن- عدالة قضيتنا عصيّة على الهزيمة - محمد بركة

2020/10/03 | 09:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_بركة عشرون عاما مضت على تلك الأيام القاسية، التي مرّت على جماهيرنا الفلسطينية الباقية في وطنها، رغم سموم التشريد والتهويد والعنصرية.يتسارع شريط الذكريات في مخيلتي ووجداني: كنت هناك آنذاك في كل المفترقات، في مفترق القرار الوطني، وفي مفترق المواجهة الميدانية ضد الطغاة، وفي مفترق المواجهة السياسية ضد ساستهم.



وعندما أقول إن بيني وبين الموت كانت شعرة، فهذا ليس تعبيرا مجازيا، لا في شارع عكا صفد، ......





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