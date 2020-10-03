أكتوبر 2000 - -إني أتّهم-! - عصام مخول

2020/10/03 | 09:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عصام_مخول قبل أسبوعين من اندلاع العدوان الدموي الذي شنته المؤسسة الحاكمة على المواطنين العرب في إسرائيل في الأول من أكتوبر 2000، كنت قد نشرت مقالا في جريدة "الاتحاد" تحت عنوان :"إني أّتّهم"..



ووجهت من خلاله أصابع الاتّهام الى دوائر الحكم في إسرائيل والى مؤسستها الأمنية المتورطة في التجهيزّ لعدوان دموي مبيت على الجماهير العربية الفلسطينية المواطنة في إسرائيل، وادعيت في المقال المذكور أن ما يرشح من تهديدا ......





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