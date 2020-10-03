-انتفاضة الأقصى- فصل من فصول نضال فلسطيني طويل - ماهر الشريف

2020/10/03 | 09:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ماهر_الشريف تحل هذه الأيام الذكرى العشرون لاندلاع الانتفاضة الكبرى التي عُرفت باسم "انتفاضة الأقصى"، ومثّلت فصلاً من فصول نضال طويل، متعدد الأشكال، خاضه الشعب الفلسطيني منذ مطلع القرن العشرين كي يتمتع بحقه في تقرير مصيره على أرض وطنه.



وفضلاً عن هذه الانتفاضة، شهدت الأرض الفلسطينية حدثين ثوريين بارزين، تواصلا كذلك على مدى سنوات، وهما: الإضراب العام والثورة المسلحة في فلسطين التاريخية في ثلاثينيات القرن الع ......





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