رحيل الممثل العراقي نزار السامرائي

2020/10/03 | 10:13 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعت نقابة الفنانين العراقيين، اليوم السبت، الممثل نزار السامرائي، الذي توفي الليلة الماضية في العاصمة بغداد عن عمر ناهز 75 عاماً.كما نعاه عدد من الفنانين العراقيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، منهم محمود أبو العباس وعبد الستار الربيعي وصبري الرماحي ونزار شهيد الفدعم ومهند الهادي.

وُلد السامرائي عام 1945، في مدينة الحلة في محافظة بابل وسط العراق.



وكان شغوفاً في صغره بالرياضة والسينما معاً.



بدأ مسيرته الفنية مع المسرح عام 1966، حين شارك صادق الأطرقجي وطعمة التميمي وفخر العقيدي وهدية الخالدي بطولة مسرحية "بيت أبو كمال"، ليقدم بعدها قرابة الخمسين مسرحية، إضافة إلى خوضه تجربة الإخراج في أكثر من عمل.

شارك في عشرات المسلسلات والسهرات التلفزيونية منها "عطارد" و"البديل" و"عندما تُسرق الأحلام" و"فتاة في العشرين" و"وجهة نظر" و"دائماً نحب" و"فاتنة بغداد" و"أيوب" و"عائد من الرماد".

وقدم أكثر من 20 فيلماً، مثل "بيوت في ذلك الزقاق" و"الملك غازي" و"القادسية" و"يوم آخر" و"الباحثون" و"الحدود الملتهبة" و"صخب البحر" و"بغداد خارج بغداد"، كما كانت له تجربة في السينما المصرية في فيلم "عيون لا تنام" أمام فريد شوقي وأحمد زكي ومديحة كامل.

وفاة الفنان نزار السامرائي بسبب وضعه الصحي بمنزله ببغداد pic.twitter.com/Tvs4LklA9o

— علي الخالدي - Ali al-Khalidi (@alialkhalede) October 2, 2020

كان هذا آخر لقاء بعد سنين طويلة بين الإذاعي القدير جنان فتوحي و الفنان الكبير نزار السامرائي رحمه الله في الإتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق من أرشيف 2019 رحم الله الزميل العزيز نزار السامرائي واسكنه فسيح جناته .المذيع جنان فتوحي - نادي الاذاعة pic.twitter.com/Lv8gvz7n4R

— نادي الإذاعة (@nadialezaa) October 2, 2020

ينعى موقع نادي الاذاعة رحيل نجم اخر من نجوم الاذاعة والتلفزيون الفنان والزميل العزيز الرائد نزار السامرائي اليوم رحمه الله ..



تعازينا الحارة والصبر والسلوان لأهله واصدقائه وذويه ..



الف رحمة ونور على روحك الطاهرة ابا محمد الصديق العزيز ..



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— نادي الإذاعة (@nadialezaa) October 2, 2020

(رويترز)

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