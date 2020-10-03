بعثة الامم المتحدة في العراق ترد على منتقدين لقاء بلاسخارت بأبو فدك

2020/10/03 | 10:14 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) على الانتقادات التي وجهت إليها بسبب اجتماع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، جينين بلاسخارت مع رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي، “أبو فدك”، والمتهم باستهداف المتظاهرين.وقالت يونامي في تغريدة على … Readmore

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