بينها تعفير المواكب إلى المحمودية.. أمانة بغداد تعلن خطتها للزيارة الأربعينية

2020/10/03 | 10:19 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت أمانة بغداد اليوم السبت خطتها الخدمية فيما يتعلق بزيارة الأربعين.

وقالت الأمانة في بيان اطلعت عليه “يس عراق” إن “ملاكات البلدية باشرت خطتها الخدمية التي تتركز ضمن الطرق المخصصة لمرور الزائرين المتوجهين صوب مدينة كربلاء لاحياء الزيارة الأربعينية”.

وأشارت إلى أن “الخطة تتضمن تقسيم العمل ضمن محورين الاول خاص بتقديم الخدمات في الطرق المخصصة لمرور السابلة والاخر مخصص بمرور المركبات، كما تشمل الخطة مشاركة الجهد البشري والآلي المتمثل بالكابسات وتناكر الماء والصاروخيات وغيرها من الاليات التخصصية”.

وأضاف: “سيكون العمل بنوبات مختلفة ستستمر على مدار الساعة لمواكبة حركة الزائرين ومحاور المسير المحددة، وستعمل دوائر البلدية على توزيع الحاويات المترية والمعقمات والكمامات للمواكب الحسينية والتنسيق مع تلك المواكب لضمان نجاح تقديم الخدمات

ولفتت الأمانة إلى أن “دائرة الوحدات الانتاجية ستنفذ حملات تعفير مستمرة للمواكب والطرق التي يسلكها الزائرون وصولاً لمنطقة المحمودية عند حدود امانة بغداد”.

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