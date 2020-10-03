شاي وكتاب مكتبة تبحث عن قراء.. عراقي يوصل الطلبات بدراجته الهوائية

2020/10/03 | 10:21 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يسعى الشاب العراقي حيدر حسين إلى نشر الثقافة والمعرفة وإشاعة القراءة لدى أقرانه ومختلف الفئات العمرية؛ من خلال افتتاحه مكتبة “شاي وكتاب” في قضاء الخالص بمحافظة ديالى (شرق بغداد).حسين (20 عاما) اتخذ من دراجته الهوائية وسيلة لإيصال الكتب إلى … Readmore

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