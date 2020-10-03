مقتدى الصدر يختصر القضية - جلال الصباغ

2020/10/03 | 10:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جلال_الصباغ كانت التغريدة الأخيرة لمقتدى الصدر تعبيرا واضحا عما يجول في خاطر أحزاب السلطة بمختلف مشاربها وانتمائاتها، بخصوص الموقف من انتفاضة أكتوبر، وما هو المسموح للمنتفضين القيام به وما هو غير المسموح.



عدم الانخراط في اية جهة سياسية أو تشكيل اي حزب سياسي من قبل المنتفضين هو مطلب مقتدى ومطلب كل القوى والاحزاب داخل النظام، لأنهم يعلمون جيدا أن اي حركة سياسية قوية تعني تنظيم الجماهير وأي وعي سياسي يعن ......





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