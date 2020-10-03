2020/10/03 | 10:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي من أشق الأمور على الإنسان يجد هكذا عقول في مؤسسة خدمية اقتصادية (قطاع عام) مثل مصرف الرشيد يعلق عن منح سلف للمتقاعدين الموطنة رواتبهم لديه بدون كفيل وذيل هذا الإعلان بشرط (أن يكون عمر المستلف أن يصبح (75 سنة) مع نهاية القرض) لابد من بعض الملاحظات حول هذا الشرط المجحف :-1) إن مصرف الرشيد مؤسسة خدمية من القطاع العام يعني أن ملكيته تعود للدولة وليس خاضع (للخصخصة) القطاع الخاص الذي يركض وراء الريح ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طموح المتقاعد والشرط المجحف - فلاح أمين الرهيمي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طموح المتقاعد والشرط المجحف - فلاح أمين الرهيمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).