-لقد خلق الغرب إسرائيل من اجلكم وتايوان من اجلنا-. هكذا دعمت الصين الماوية كفاح الشعوب المضطهدة و الكفاح الفلسطيني المسلح بالأيدولوجيا و السلاح - عمر الماوي

2020/10/03 | 10:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عمر_الماوي "لقد خلق الغرب إسرائيل من اجلكم وتايوان من اجلنا".هكذا دعمت الصين الماوية كفاح الشعوب المضطهدة و الكفاح الفلسطيني المسلح بالأيدولوجيا و السلاح رفع الغطاء قبل بضعة اشهر عن وثائق سرية تحدثت عن دور الصين الماوية في دعم الكفاح الفلسطيني المسلح وتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني في ثورته في ستينات القرن الماضي ـ حيث تمحورت رؤية الرئيس الراحل ماو تسي تونغ انذاك حول اهمية هذه القضية لمواجهة ......





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