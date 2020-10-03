نائب يحذر من تخفيض رواتب الموظفين.. كارثة اقتصادية ستحل!

2020/10/03 | 10:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قال النائب منصور البعيجي، السبت، إن الحديث عن تخفيض رواتب الموظفين أمر غير مقبول، ولن نسمح بتخفيض دينار واحد، مؤكدا أن الموظفين غير معنيين بالازمة المالية التي يمر بها البلد، محملا الحكومة مسؤولية حل هذا الامر.



واضاف البعيجي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (3 تشرين الاول 2020)، ان "التخبط والاداء غير الصحيح للوضع المالي والاقتصادي للدولة غير صحيح الامر الذي ادى الى تدهور الواقع المالي في البلد لذلك الامر يحتم على الحكومة اتخاذ خطوات سريعة لمعالجة الواقع الاقتصادي للبلد باسرع وقت ".

ولفت الى ان "الاتجاه بتخفيض رواتب موظفي الدولة سيسبب كارثة اقتصادية كبيرة لهذه الشريحة المهمة التي تخدم دوائر الدولة خصوصا وان هذه الشريحة رواتبهم لاتكفيهم الى نهاية الشهر فكيف يكون الحال اذا تم تخفيضها وهذا الاامر غير ممكن نهائيا".

وتابع البعيجي، "باعتبارنا ممثلين عن الشعب لن نقبل بتخفيض رواتب موظفي الدولة دينار ولأي سبب كان وعلى الحكومة ان تجد خطط مناسبة لحل الازمة المالية في البلد وايجاد حل لهذه الازمة التي لطالما حذرنا من حدوثها ولم نجد اذان صاغية ".

واكد انه "بالتالي تخفيض الرواتب ليس حلاً وانما الحل بتفعيل القطاعات الاخرى الصناعة والزراعة والاتصالات والمنافذ الحدودية من اجل تعظيم ايرادت الدولة مع وضع خطط مناسبة لانهاء الازمة الحالية التي يمر بها البلد بعيدا عن تخفيض رواتب الموظفين لانه لن يحل الازمة في البلد".

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