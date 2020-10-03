اليوم.. النصر السعودي وبيرسيبوليس الايراني يبحثان عن بطاقة النهائي بدوري ابطال آسيا

2020/10/03 | 10:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

يطمح نادي النصر في بلوغ المباراة النهائية عندما يتقابل مع بيرسيبوليس الإيراني اليوم السبت على ستاد جاسم بن حمد في الدوحة، وذلك في قبل نهائي دوري أبطال آسيا 2020.

وكان النصر تأهل إلى نهائي بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري عام 1995، وفاز بلقب كأس الكؤوس الآسيوية في نسخة 1997-1998 وكأس السوبر الآسيوية 1998.

في المقابل يسجل بيرسيبوليس الظهور الثالث خلال السنوات الأربع الأخيرة في الدور قبل النهائي، علماً بأنه بلغ المباراة النهائية عام 2018 قبل أن يخسر أمام كاشيما انتليرز الياباني.

وأكد روي فيتوري مدرب النصر جاهزية فريقه للمباراة، وقال:" كنا نريد التأهل إلى هذه المرحلة، ونحن سعداء بالتواجد هنا، ولكن كلا الفريقين يمتلكان الطموح في التأهل للنهائي، ندرك أن المباراة ستكون صعبة أمام فريق جيد وقوي، ونحن جاهزون لخوض المباراة..



مباراة الغد ستكون مثيرة للغاية، وهي بمثابة النهائي ونريد التحقيق الفوز فيها".

وأضاف:" منذ البداية كنا نلعب بثقة، ولكن في ذات الوقت كنا نحترم الفرق المقابلة، ونتعامل معها بتقدير، وندرك أن كل فريق يريد تحقيق الفوز أمامنا..



الثقة مهمة للفريق في المباريات، وفي ذات الوقت يجب أن نكون متوازنين من خلال بذل المجهود الكبير في المباريات والتركيز".

وأوضح:" لاعبو فريقي يمتلكون قدرة عالية على فهم مجريات المباراة، وهم يلعبون بذكاء كبير على أرض الملعب، ونحن نقوم بتحليل قدرات الفريق المقابل، ونحاول السيطرة على هذه المقومات..



لدينا لاعبين شباب في الفريق، وفي ذات الوقت لدينا لاعبين من أصحاب الخبرة، وأنا أعتقد أن عامل السن لا يوجد له تأثير كبير على عطاء اللاعبين على أرض الملعب".

في المقابل قال يحيى غول محمدي مدرب بيرسيبوليس:" المباراة هي في الدور قبل النهائي، وكلا الفريقين يستحقان التواجد في هذه المرحلة، النصر يمتاز بالتنظيم الجيد والروح العالية، وهو وصل لهذا الدور عن جدارة ".

وتابع:" نحن بلغنا الدور قبل النهائي بعد تقديم مستويات قوية، ابتداء من دور المجموعات، ثم الفوز على السد وباختاكور، والآن نريد أن نواصل المنافسة ونتأهل للنهائي وإسعاد جماهيرنا.

وكان النصر تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة من ست مباريات، مقابل 9 نقاط للسد القطري و7 لسيباهان الإيراني و5 للعين، ثم فاز في دور الـ16 على التعاون السعودي 1-0 وفاز في ربع النهائي على الأهلي السعودي 2-0.

في المقابل تصدر بيرسيبوليس ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط من ست مباريات، مقابل 9 نقاط لكل من التعاون السعودي والدحيل القطري و7 للشارقة الإماراتي، وفاز في دور الـ16 على السد القطري 1-0، وفي ربع النهائي على باختاكور الأوزبكي 2-0.

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