العمل تنسق لمشروع يخص البطاقة التموينية الإلكترونية: سيدعم الفقراء

2020/10/03 | 10:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم السبت (3 تشرين الاول 2020)، تنسيقها مع برنامج الغذاء العالمي لتنفيذ مشروع البطاقة التموينية الإلكترونية.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، أحرار صيهود في تصريح صحفي، إن "الوزارة ستعقد اجتماعا موسعا مطلع الاسبوع المقبل، لمناقشة آلية تنفيذ المشروع، والذي سيتم بالتعاون مع وزارات التجارة والتخطيط والزراعة والصناعة والمالية".

وأضافت، أن "المشروع سيفرز أسماء من سافروا والمتوفين وما زالوا مسجلين لدى وزارة التجارة، ويتسلمون مفردات التموينية، فضلا عن حجب البطاقة فعليا عن الموظفين ممن تبلغ رواتبهم 1,5 مليون دينار فما فوق، إضافة إلى إزالة الأسماء الوهمية من البطاقة التموينية".

وأشارت إلى أن "المشروع سيوفر الدعم المالي والغذائي لشريحة الفقراء والمستحقين، وسيوفر مواداً غذائية متكاملة لكل فرد مستحق وتكون موادها جيدة من ناحية النوعية والكمية، فضلاً عن أنها ستوزع بمواعيدها الشهرية"، مشددة على أن "المشروع سيعطي البطاقة التموينية القيمة الحقيقية لها".

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