الملاكات الإدارية بالصحة تحدد موعد الاضراب العام وتحدد مطالبها

2020/10/03 | 10:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حددت الملاكات الإدارية في وزارة الصحة والبيئة، السبت (3 تشرين الأول 2020)، موعد الإضراب العام، فيما حددت مطالبها.

وقالت نقابة الملاكات الإدارية والساندة في الوزارة، إنه "منذ سنوات عديدة وملاكاتنا الإدارية والفنية تعاني من التمييز الوظيفي الذي يمارس ضدها من قبل الحكومة ووزارة الصحة رغم أن الإداريين والفنيين العاملين في وزارة الصحة قد خرجوا بمظاهرات كثيرة وقاموا باعتصامات واحتجاجات ليست بالقليلة في الأعوام السابقة إلا أن الجهات الحكومية لم تستمع لها على العكس تماما".

وأضافت: "نجد أن هناك تفضيل العنوان وظيفي واحد في الوزارة على حساب باي العناوين الوظيفية رغم إن الجميع متصدي لجائحة كورونا وخصوصا ملاكاتنا الإدارية والفنية والتي قدمت الآلاف من المصابين والشهداء من جراء إصابتهم بفايروس كورونا".

وتابعت النقابة في بيانها: "على المعنيين بهذا الأمر تنفيذ مطالب الشرائح المغبونة بعد إصدار مجلس الوزراء قراره الأخير والمتضمن منح مخصصات للأطباء بنسبة 50% واستثناء الإداريين والفنيين من هذه الزيادة مما كرس سياسة التمييز ضدهم ومما سبق اعلاه فإننا نطالب بتحديد موعد لقاء مع السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم بالقريب العاجل لتنفيذ مطالبنا وعلى راسها زيادة مخصصاتنا إلى 80% وخلافه فسيكون هناك إضراب عام للملاكات الإدارية سينفذ في يوم الأحد المصادف 11/10/2020 من اجل إلغاء التمييز الوظيفي الذي تعاني منه كافة ملاكاتنا الإدارية والفنية داخل وزارة الصحة".

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