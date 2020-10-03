بعد ترامب .. مستشارته تصاب بفيروس كورونا

2020/10/03 | 10:27 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا / اعلنت كيليان كونواي، المستشارة السابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ان الفحوص أثبتت إصابتها بفيروس كورونا.وقالت كونواي في تغريدة على تويتر "لدي أعراض متوسطة (سعال خفيف) وأشعر بتحسن.



بدأت عملية الحجر الصحي بالتشاور مع الأطباء".ويتزامن إعلان كونواي عن إصابتها بفيروس كورونا مع إعلان مماثل من ترامب./انتهى8

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