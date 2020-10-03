2020/10/03 | 10:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا صحوا مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية ويكون ممطرا في المناطق الشمالية .وقالت في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه :" سيكون طقس يوم غد الاحد في المنطقة الوسطى صحوا مع بعض الغيوم ، ولا تغير في درجات الحرارة ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س ، اما في المنطقة الشمالية ، فسيكون الطقس غائما الى غائم جزئيا ، مع فرصة لتساقط زخات مطر تكون رعدية احيانا في اماكن متفرقة منها, ولا تغير في درجات الحرارة ، في حين سيكون طقس المنطقة الجنوبية صحوا ، ولا تغير في درجات الحرارة .



وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 24 مئوية والعظمى 40 مئوية".واضافت :" ان طقس يوم الاثنين المقبل سيكون في عموم البلاد صحوا مع بعض الغيوم ، خاصة في الاقسام الشرقية والجنوبية منها ، مع انخفاض قليل بدرجات الحرارة.



والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س "./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طقس صحو مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية وممطر في المناطق الشمالية خلال اليومين المقبلين) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طقس صحو مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية وممطر في المناطق الشمالية خلال اليومين المقبلين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).