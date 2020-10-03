2020/10/03 | 10:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث وزير الخارجية فؤاد حسين مع نظيره الأميركي مايك بومبيو، ازمة السفارة الأميركية في بغداد.

وذكر بيان عن وزارة الخارجية ان “وزير الخارجيّة فؤاد حسين، تلقى اتصالاً هاتفيّاً من وزير الخارجيّة الأميركيّ مايك بومبيو، وركّز الحديث على العلاقات والروابط الثنائيّة بين البلدين، وعلى القرار المبدئيّ للإدارة الأمريكيّة بسحب السفارة من بغداد”.

وأوضح أن “الوزير عبر عن القلق تجاه هذا القرار رغم كونه قراراً سياديّاً يخصّ الجانب الأمريكيّ، ولكن قد يُؤدّي إلى نتائج لا تصُبُّ في مصلحة الشعب العراقيّ”.

وأكّد الوزير أنّ “الحكومة العراقيّة اتخذت عدداً من الإجراءات الأمنيّة، التنظيميّة، والسياسيّة، والدبلوماسيّة لوقف الهجمات على المنطقة الخضراء والمطار، وسوف تكون هناك نتائج إيجابيّة ملموسة في القريب العاجل”.

من جانبه أكّد الوزير الأمريكيّ أنّ “العلاقات الأمريكيّة-العراقيّة مُهمّة للجانبين”.

واتم البيان انه “تم مناقشة مُختلِف الاحتمالات المستقبليّة بالنسبة لوضع البعثات الدبلوماسيّة في بغداد، ووعد الوزير الاميركي بأخذ ما طُرِحَ في النقاش بنظر الاعتبار، كما أكّد الجانبان أهمّية الاستمرار في تبادل وجهات النظر، والتواصُل من أجل إيجاد حُلُول لهذه الأزمة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن وبغداد تبحثان ازمة السفارة الاميركية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن وبغداد تبحثان ازمة السفارة الاميركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).