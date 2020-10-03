العتبة الحسينية: ٧ آلاف متطوع يشاركون في زيارة الاربعين

2020/10/03 | 10:28 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/كربلاء المقدسة..





اعلنت العتبة الحسينية المقدسة عن مشاركة ٧ آلاف متطوع يعملون بمجالات مختلفة خلال زيارة الاربعين.

وقال معاون رئيس قسم حفظ النظام في العتبة قاسم مصلح في تصريح لـ/المعلومة/، ان “نستقطب في كل زيارة مليونية أعداد كبيرة من المتطوعين من مختلف المحافظات لمساندة أقسام العتبة المختلفة بادارة وتنظيم الزيارة”.

وأضاف مصلح أن “٧ آلاف متطوع استقطبوا هذا العام للمشاركة في زيارة الأربعين وتقديم الخدمات في المجالات الطبية والخدمية والامنية، حيث يقدمون الخدمات مع المفارز الطبية، وعدد منهم يقومون بالتفتيش في نقاط مختلفة، بالاضافة الى وجود مجاميع تنظيمية تقوم بتنظيم حركة العزاء والمواكب”.



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