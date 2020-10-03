عضو اللجنة المالية يرجع سبب تأخر صرف رواتب الموظفين الى نقص السيولة ويحدد موعد صرفها

2020/10/03 | 10:29 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارجع عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، السبت، مشكلة تأخر رواتب الموظفين الى نقص السيولة لدى الحكومة، فيما توقع ان يتم صرفها خلال الاسبوع الحالي.وقال كوجر، في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية، إن “الرواتب ستصرف خلال الاسبوع الحالي”، موضحا ان … Readmore

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