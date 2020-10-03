وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأميركي قرار إغلاق السفارة من بغداد

2020/10/03 | 10:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – بحث وزير الخارجية فؤاد حسين، مع نظيره الأميركي مايك بومبيو، العلاقات الثنائيّة بين البلدين، والقرار المبدئيّ للإدارة الأمريكيّة بإغلاق السفارة من بغداد.وقال بيان للخارجية تلقت المستقلة نسخة منه اليوم السبت ، ان وزير الخارجيّة فؤاد حسين تلقى اتصالاً هاتفيّاً من وزير الخارجيّة الأميركيّ مايك بومبيو مساء امس الجمعة، حيث عبر حسين […]

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