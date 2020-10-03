نائب يعلق بشأن الأنباء التي تتحدث عن تخفيض رواتب الموظفين

2020/10/03 | 10:33 - المصدر: NRT عربية

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أموال في مصرف عراقي

فوتو: ارشيف

منذ 7 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

علق النائب عن ائتلاف دولة القانون، منصور البعيجي، السبت، بشأن الأنباء التي تتحدث عن توجه بتخفيض رواتب الموظفين.

وقال البعيجي في بيان، اليوم، 3 تشرين الأول 2020، إن "تخفيض رواتب الموظفين أمر غير مقبول ولا يمكن القبول او السماح به نهائيا وتحت أي ظرف لأن الموظفين غير معنين بالأزمة المالية التي يمر بها البلد وهذا واجب الحكومة اتجاه موظفيها".

واضاف أن "التخبط والاداء غير الصحيح للوضع المالي والاقتصادي للدولة غير صحيح الامر الذي أدى الى تدهور الواقع المالي في البلد، لذلك يحتم على الحكومة اتخاذ خطوات سريعة لمعالجة الواقع الاقتصادي للبلد بأسرع وقت".

وتابع أن "الاتجاه بتخفيض رواتب موظفي الدولة سيسبب كارثة اقتصادية كبيرة لهذه الشريحة المهمة التي تخدم دوائر الدولة خصوصا وان هذه الشريحة رواتبهم لا تكفيهم الى نهاية الشهر فكيف يكون الحال اذا تم تخفيضها وهذا الامر غير ممكن نهائيا".

واشار البعيجي، إلى أنه "باعتبارنا ممثلين عن الشعب لن نقبل بتخفيض رواتب موظفي الدولة دينار ولأي سبب كان وعلى الحكومة ان تجد خطط مناسبة لحل الازمة المالية في البلد وايجاد حل لهذه الازمة التي لطالما حذرنا من حدوثها ولم نجد اذان صاغية".

ودعا إلى تفعيل القطاعات الاخرى ومنها الصناعة والزراعة والاتصالات والمنافذ الحدودية من أجل تعظيم ايرادات الدولة مع وضع خطط مناسبة لأنهاء الازمة الحالية التي يمر بها البلد بعيدا عن تخفيض رواتب الموظفين.

ر.إ

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