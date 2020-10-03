الفيفا يمدد عمل الهيئة التطبيعية لكرة القدم

2020/10/03 | 10:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 21 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تمديد مدة عمل الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم لتسعة اشهر اضافية جديدة بعد انتهاء مهامها التي كلفت بها لإدارة شؤون الكرة العراقية في الثالث من نيسان الماضي.

وذكرت التطبيعية في بيان تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (3 تشرين الاول 2020)، إن:" فيفا أرسل، مساء يوم الجمعة، كتابا رسميا، أشاد فيه بالعمل الذي تم تكليفها به، بإدارة شؤون الاتحاد العراقي وأدائها في تنفيذ المهام".

واضافت، ان "الاتحاد الدولي أشاد بجهود وعمل التطبيعية خلال الستة أشهر الماضية، على الرغم من تكليفها بمهام جديدة، إضافة إلى مهامها الرئيسية، وهي صياغة النظام الاساسي والقانون الانتخابي للاتحادات الفرعية".

واوضحت، إن "الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر التمديد للهيئة التطبيعية لتسعة أشهر إضافية تنتهي في 30 حزيران 2021 لاستكمال ما بدأته من مهام".

وكان الاتحاد الدولي قد شكل هيئة تطبيعية لادارة الكرة العراقية بعد تقديم المكتب التنفيذي للاتحاد العراقي السابق استقالتهم.

ا.ح

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