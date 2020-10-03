2020/10/03 | 10:34 - المصدر: عين العراق

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السبت 3 أكتوبر 2020 | 10:33 صباحاً | عدد القراءات : 2

مقتل مسنة خنقا على يد ابنتها جنوبي العراق

كشفت قيادة شرطة ذي قار، السبت، عن تفاصيل مقتل مسنة على يد ابنتها خنقا في المحافظة الواقعة جنوبي العراق.

وذكرت القيادة في بيان، ان"امرأة مسنة تبلغ من العمر 73 عاما، لقت مصرعها خنقا على يد ابنتها البالغة 43 عاما في منطقة الزعيلات جنوب مدينة الناصرية".

واضافت، ان"الاجهزة الامنية القت القبض على المتهمة بالحادث والتي تسكن مع والدتها والتي اعترفت بارتكاب الجريمة خلال التحقيق من خلال خنقها على اثر مشادة كلامية كونها تعاني من اضطرابات نفسية دون الشعور او السيطرة على نفسها".

واشارت الى، ان"اشقاء المتهمة لم يتقدموا بالشكوى على شقيقتهم كونها تعاني من اضطرابات نفسية، فيما تم تدوين اقوالها بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفها استنادا للمادة 406 من قانون العقوبات العراقي لاكمال التحقيق اصوليا"

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