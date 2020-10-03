ترامب يدخل مستشفى وولتر ريد العسكري بعد ثبوت اصابته بفيروس كورونا

2020/10/03 | 10:35 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أُدخِل الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي ثبُتت إصابته بكوفيد-19، مساء الجمعة إلى مستشفى وولتر ريد العسكري قرب واشنطن، غير أنّه أكّد في رسالة قصيرة عبر الفيديو أنّ حاله “جيّدة جدّاً”.وغادر ترمب البيت الأبيض مساء الجمعة، بدون أيّ مساعدة، وقد … Readmore

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