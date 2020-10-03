الصدر يؤكد على محاسبة كبار الفاسدين ومعاقبة المعتدين على المتظاهرين

2020/10/03 | 10:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ – دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الى ان تكون الانتخابات المقبلة تحت اشراف اممي، على ان لا يُتاح “للاحزاب الفاسدة” التربع على عرش الحكم مرة اخرى، فيما اكد على ضرورة محاسبة كبار الفاسدين فضلا عن معاقبة المعتدين على المتظاهرين.وقال الصدر في تغريدة على موقع تويتر ، تابعتها المستقلة اليوم السبت:”مرت علينا الذكرى […]

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