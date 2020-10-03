2020/10/03 | 10:37 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | وزير الخارجية فؤاد حسين: سحب السفارة الأميركية لا يصب في مصلحة الشعب العراقي

-وزير الخارجية فؤاد حسين لبومبيو: الحكومة اتخذت إجراءات حاسمة لوقف الهجمات على المنطقة الخضراء والمطار

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