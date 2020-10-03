تأجيل عرض فيلم جيمس بوند الجديد يحطم الآمال في عودة الجمهور للسينما هذا العام

2020/10/03 | 10:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حتى العميل 007 لا يمكنه أن ينقذ عاما كئيبا في هوليوود كعام 2020..فقد أصبح فيلم جيمس بوند الجديد (نو تايم تو داي) ”لا وقت للموت“ الجمعة، أحدث الأفلام المنتظرة التي يتقرر تأجيل عرضها إلى العام المقبل في وقت تسعى فيه صناعة السينما سعيا حثيثا للعودة إلى رواجها في ظل جائحة فيروس كورونا.

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