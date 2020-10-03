برلمان كوردستان يناقش الاوضاع المالية وتنفيذ قانون الاصلاح

2020/10/03 | 10:47 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان يعقد برلمان كوردستان جلسة، يوم الاثنين المقبل، بحضور رئيس حكومة اقليم كوردستان ونائب رئيس حكومة اقليم كورستان.

وقالت رئاسة برلمان كوردستان في بيان: ان الجلسة ستعقد بحضور رئيس حكومة اقليم كوردستان ونائب رئيس حكومة اقليم كوردستان ووزير المالية والاقتصاد لمناقشة الفقرات التالية:

1- خطوات تنفيذ برنامج الاصلاح في الكابينة التاسعة لحكومة اقليم كوردستان وخاصة تنفيذ قانون الاصلاح في الرواتب والمخصصات والمنح والامتيازات والتقاعد في اقليم كوردستان رقم 2 لسنة 2020.

2- الاوضاع المالية في اقليم كوردستان وتوزيع الرواتب.

3- الحوارات مع الحكومة الاتحادية.

4- الاوضاع في المناطق الكوردستانية خارج ادارة اقليم كوردستان.

5- تداعيات وخطوات مواجهة جائحة كورونا.

من جانبه، قال زياد جبار رئيس اللجنة المالية في البرلمان في تصريح خاص لـ PUKmedia، ان رئيس الحكومة سيحضر جلسة البرلمان بناء على طلبه، حيث من المقرر ان يستعرض الاوضاع السياسية والاقتصادية والامنية في اقليم كوردستان.

PUKmedia خاص ‌

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