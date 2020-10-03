طارق حرب: مام جلال انقذ العراق بمقترح دستوري

2020/10/03 | 10:47 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمر علينا يوم 3 تشرين الاول 2020، الذكرى السنوية الثالثة لرحيل فقيد الامة الرئيس مام جلال، حيث ترك فقيد الامة فراغا كبيرا على الساحة السياسية في اقليم كوردستان والعراق والمنطقة والعالم.

وحول دور فقيد الامة الرئيس مام جلال في بناء العراق الجديد، قال الخبير القانوني طارق حرب لـPUKmedia: ان دور فقيد الامة الرئيس مام جلال في بناء العراق الجديد كان دورا كبيرا.

واضاف: اثناء كتابة فقرات ومواد الدستور ظهرت بعض المخاوف لدى الاطراف والاحزاب السنية من تعديل الدستور والغاء الفقرات والمواد الخاصة بهم وخاصة ان الاطراف الشيعية اصبحت تشكل الاغلبية في مجلس النواب.

وتابع: وحصلت مناقشات وخلافات حول هذا الامر، فتدخل فقيد الامة الرئيس مام جلال وعالج الموضوع بكل بساطة وحكمة سياسية وانهى الخلاف بين الاطراف السنية والشيعية مباشرة واقترح ادخال فقرة الى المادة 142 من الدستور انهت المشكلة.

واوضح: ان الفقرة في الرابعة في المادة 142 من الدستور هي التي اقترحها فقيد الامة الرئيس مام جلال والتي تنص على: يكون الاستفتاء على المواد المعدلة ناجحاً، بموافقة أغلبية المصوتين، وإذا لم يرفضه ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات أو أكثر.

وقال: بهذه المقترح انقذ فقيد الامة الرئيس مام جلال العراق من خلاف كاد ان يدمره ويلغي كتابة الدستور ويجعلنا ندخل في دوامة خلافات لانهاية لها.

واوضح: ان اغلب القوانين وحتى الدستور تحقق في زمن الرئيس مام جلال، والله العراق والحركة السياسية خسرت تلك الشخصية الكبيرة ولو كان مام جلال باقيا لما كانت اغلب المشاكل الحالية موجودة، لانه كان الخيمة الجامعة لكل السياسيين وكان والدهم الروحي ومحركا للمسيرة السياسية في العراق.

PUKmedia خاص‌

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