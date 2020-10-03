خضر علي تحت مجهر كاتانيتش

2020/10/03 | 10:47 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..يواصل مدب المنتخب الوطني لكرة القدم ، سريتشكو كاتانيتش، البحث عن لاعبين جدد لضمهم لصفوف اسود الرافدين في التصفيات الاسيوية.

وقال مصدر مقرب من كاتانيتش في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “مدافع نادي الشرطة خضر علي، اثار اعجاب المدرب كاتانيتش ويسعى الى ضمه للقائمة الأولية لمواجهة اوزباكستان الودية”.

وأوضح أن “كاتانيتش اعجب بأداء اللاعب في دوري ابطال آسيا مع الشرطة، خاصة في المباراة الثانية امام الأهلي السعودي”، مشيراً على أنه “سيقيم وضع اللاعب اكثر مع انطلاق دوري الكرة الممتاز”.

يذكر ان تصفيات اسيا المزدوجة ستنطلق مطلع العام المقبل.



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