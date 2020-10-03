وزير الخارجية لبومبيو : قرار غلق السفارة الامريكية لايصب في مصلحة الشعب العراقي

2020/10/03 | 10:47 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

تلقى وزير الخارجيّة فؤاد حسين اتصالاً هاتفيّاً من وزير الخارجيّة الأميركيّ مايك بومبيو مساء امس الجمعة ، ركّز على العلاقات والروابط الثنائيّة بين البلدين، وعلى القرار المبدئيّ للادارة الامريكيّة بسحب السفارة من بغداد.

وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقت “خبر برس” نسخة منه ” ان حسين عبّر عن القلق تجاه هذا القرار رغم كونه قراراً سياديّاً يخصّ الجانب الامريكيّ، ولكن قد يؤدّي الى نتائج لا تصُبُّ في مصلحة الشعب العراقيّ “.

واكد الوزير :” ان الحكومة العراقيّة اتخذت عدداً من الاجراءات الأمنيّة، التنظيميّة، والسياسيّة والدبلوماسيّة لوقف الهجمات على المنطقة الخضراء والمطار، وسوف تكون هناك نتائج ايجابيّة ملموسة في القريب العاجل “.

من جانبه اكد بومبيو :” ان العلاقات الأمريكيّة-العراقيّة مهمّة للجانبين “.

وناقش الجانبان مختلِف الاحتمالات المستقبليّة بالنسبة لوضع البعثات الدبلوماسيّة في بغداد، ووعد الوزير الاميركي بأخذ ما طرِحَ في النقاش بنظر الاعتبار.



كما اكد الجانبان اهمية الاستمرار في تبادل وجهات النظر، والتواصل من اجل ايجاد حلول لهذه الازمة.

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