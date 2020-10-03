2020/10/03 | 10:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد..تواصل هيئة الحشد الشعبي اهتمامها بعوائل الشهداء والجرحى ضمن حملة حفظ الأمانة، فيما اغاث عائلة شهيد في محافظة واسط بعد تدهور حالتها الصحية.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “معاونية شؤون الشهداء والمقاتلين مقر واسط جهزت احدى عوائل الشهداء بعلاج خاص في الجملة العصبية ومتابعة حالتها الصحية “.وأضاف البيان ان “وفدا من ملاكات قسم الخدمات الصحية للمعاونية زار أيضا منزل الجريح “شجاع دشر” في واسط للاطلاع على وضعه الصحي التي اجرت له مؤخرا عملية رفع مفصل الركبة “.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يغيث عائلة شهيد في واسط) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يغيث عائلة شهيد في واسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).