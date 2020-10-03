ذي قار.. امرأة تقتل والدتها ’’خنقاً’’ وتروي للشرطة: فقدت السيطرة على نفسي

2020/10/03 | 10:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشفت قيادة شرطة محافظة ذي قار، اليوم السبت (03 تشرين الأول 2020)، تفاصيل جريمة اقدام امرأة على قتل والدتها داخل منزلهما بالمحافظة.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "وردت معلومات صباح اليوم الجمعة الموافق 2 تشرين الاول، بوجود حادث قتل امرأة داخل منزلها في الناصرية صوب الشامية منطقة الزعيلات".

وأضاف البيان "وعلى الفور وبناء على توجيهات قائد شرطة محافظة ذي قار والمنشئات العميد حازم محمد عبد الرزاق الوائلي بتشكيل فريق عمل بإشراف ضابط مركز الثورة المقدم عمر حربي وضابط التحقيق الملازم محمد عزيز وبالتعاون مع خبراء الادلة الجنائية وتم اجراء الكشف على محل الحادث واحالة جثة المجنى عليها ( ج .



س .



ص ) البالغة من العمر 73 عاماً الى الطب العدلي والتي بانت عليها اثار الخنق".

وتابع "حيث توجهت اصابع الاتهام الى ابنت المجنى عليها المتهمة ( س .



ع .



ع ) البالغة من العمر 43 عاماً ربت بيت، فيما تم التحفظ عليها واصدار الموافقات القانونية لإحالتها الى التحقيق".

وأشار الى ان "المدعين بالحق الشخصي اتهموا شقيقتهم، كونها تسكن مع المجنى عليها، وهي تعاني من اضطرابات نفسية ولم يطلبوا الشكوى ضدها".

وبين ان "ضابط المركز وضابط التحقيق استخدما الطرق المهنية مع المتهمة وبأشرافهما شخصيا، والتي اعترفت بارتكاب الجريمة وذكرت بإفادتها كانت مشادة كلامية بينها ووالدتها وكونها تعاني من اضطرابات نفسية قامت بخنق والدتها بيديها حتى الموت دون شعور او السيطرة على نفسها".

واكد البيان انه "تم تدوين اقوالها بالاعتراف ابتدائياً وقضائياً، فيما قرر قاضي التحقيق توقيفها استنادا للمادة 406 من قانون العقوبات العراقي لاكمال التحقيق اصوليا".

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