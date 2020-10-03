العمل تنسق مع برنامج الغذاء العالمي لتنفيذ مشروع البطاقة التموينية الالكترونية

2020/10/03 | 10:58 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم السبت ، تنسيقها مع برنامج الغذاء العالمي لتنفيذ مشروع البطاقة التموينية الالكترونية.وقالت المتحدثة باسم الوزارة، احرار صيهود في تصريح صحفي، إن "الوزارة ستعقد اجتماعا موسعا مطلع الاسبوع المقبل، لمناقشة آلية تنفيذ المشروع، الذي سيتم بالتعاون مع وزارات التجارة والتخطيط والزراعة والصناعة والمالية".وأضافت، أن "المشروع سيفرز أسماء من سافروا والمتوفين وما زالوا مسجلين لدى وزارة التجارة، ويتسلمون مفردات التموينية، فضلا عن حجب البطاقة فعليا عن الموظفين ممن تبلغ رواتبهم 1,5 مليون دينار فما فوق، إضافة إلى إزالة الأسماء الوهمية من البطاقة التموينية".وأشارت إلى أن "المشروع سيوفر الدعم المالي والغذائي لشريحة الفقراء والمستحقين، وسيوفر مواد غذائية متكاملة لكل فرد مستحق وتكون موادها جيدة من ناحية النوعية والكمية، فضلاً عن انها ستوزع بمواعيدها الشهرية"، مشددة على أن "المشروع سيعطي البطاقة التموينية القيمة الحقيقية لها"./انتهى9

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