صحة كربلاء تجري فحوصات عشوائية للزوار لكشف الاصابات بكورونا

2020/10/03 | 10:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كربلاء/نينا/ تواصل الملاكات العاملة في قسم الصحة العامة وقطاع المركز في دائرة صحة كربلاء المقدسة ، اجراء الفحص العشوائي بين المواطنين وزائري المحافظة الوافدين لاحياء مراسم زيارة الاربعين ، للكشف عن المصابين بفيروس كُورونا المستجد .



وقال مدير شعبة الرقابة الصحية ، الدكتور كرار جواد العباسي :" واصلنا ، لليوم الرابع على التوالي ، حملتنا الوقائية والتوعوية الاحترازية ضمن خطة طوارئ زيارة الاربعين ، حيث شهد مدخل المحافظة في محورها مع محافظة النجف الأشرف ، إجراء فحص شرائح الإختبار السريع ( Rapid test) ، وبصورة عشوائية لجموع الزائرين ، وخدمة اصحاب المواكب الحسينة ، وتدوين المعلومات عنهم في إستمارة خاصة اعدت لهذا الغرض ".



ولفت العباسي ، الى ان" تعزيز الاجراءات الوقائية لمواجهة " كورونا " ، يتصدر مضامين خطة طوارئ الدائرة المعدة للزيارة المليونية ، ونسعى جاهدين لحث المواطنين على التقيد باجراءات وتوصيات خليتي الازمة المركزية والمحلية والجهات الصحية والالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامتهم من الاصابة بالفيروس الوبائي "./ انتهى

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