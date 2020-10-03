ظاهرة -استحضار أرواح الماضي في الحاضر-! - جواد البشيتي

2020/10/03 | 11:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_البشيتي في التاريخ، نرى، عادةً، "الماضي" يَحْضُر في "الحاضر"..حتى "الموتى"، مع كثيرٍ مِمَّا مات، وشبع موتاً، يُسْتَحْضَرون؛ وكأنَّ حُكْم الأموات للأحياء، الذين يتوَّفرون على صُنْع التاريخ، لَم ينتهِ بعد.إنَّه "تناقُض" يُلازِم، عادةً، كل انعطافٍ لعربة التاريخ بنا؛ فالبشر المنشغلون بخلق شيء جديد كل الجدة..



بخلق شيء لم يكن له وجود من قبل، يُبْدون ميلاً قوياً إلى "استحضار أرواح الماضي"، وكأنَّ الحدث ا ......





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