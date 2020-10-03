أوروبا تحذر ودول التطبيع العربية تصمت صمت القبور على مخططات الاستيطان وهدم منازل الفلسطينيين - مديحه الأعرج

2020/10/03 | 11:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مديحه_الأعرج تقرير الاستيطان الأسبوعي من 26/9/2020- 2/10/2020إعداد : مديحه الأعرج /المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطانكانت حكومة الاحتلال قد علقت المصادقة على عطاءات البناء في المستوطنات من أجل تمرير اتفاقيات السلام والتطبيع ، التي كان يجري التحضير لها مع كل من دولة الامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ، وفق ما أفادت مصادر مقربة من رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في تصريحات علنية ......





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