بسبب أخطاء لغوية.. عراقي يطالب السفير الكندي بوظيفة والأخير يرد

2020/10/03 | 11:04 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كتب السفير الكندي لدى العراقي أولريك شانون تغريدة يشير فيها إلى حوار بين وزير خارجية كندا ونظيره العراقي حول الأمن ومكافحة داعش وجهود بعثة التحالف الدولي والناتو.

قاما وزيرا خارجية كندا والعراق اليوم بنقاش مفيد حول التزامات كندا المستمرة في مساعدة العراق باعادة الاستقرار والأمن من خلال جهودنا في التحالف الدولي ضد داعش @CoalitionIraq وبعثة ناتو @Comd_NMI في العراق.



🇨🇦🇮🇶 https://t.co/f6F56R6k5J

— Ulric Shannon 🇨🇦 (@UlricShannon) October 2, 2020

وأثارت تغريدة السفير اعتراضات بعض المغردين المعلقين إذ بدأها بـ “قاما وزيرا” خارجية كندا والعراق.

وكتب المغردون تصحيحاً للخطأ اللغوي الذي وقع فيه السفير بالعربية، وهو عدم جواز استخدام ألف التثنية ما لم يتقدم الفاعل على الفعل.

منك نستفيد، شكراً! https://t.co/vaxciVwP0n

— Ulric Shannon 🇨🇦 (@UlricShannon) October 2, 2020

ورد السفير الكندي شانون على تصحيح العراقيين بالشكر مؤكداً أنه يستفيد منهم.

لكن الأمر لم يتوقف عند ذلك، إذ طالب أحد المدونين السفير بوظيفة في السفارة بسبب خطأه اللغوي بالقول: “حضرة السفير، عادي تعيّني بالسفارة اكتبلك التغريدات”.

حضرة السفير عادي تعيني بالسفارة اكتبلك التغريدات؟

— Hussein Ali S.



(@Hussein4reall) October 2, 2020

رد السفير الكندي بدوره على مطلب المدون العراقي بعد شكره أنه مصر على كتابة ما يُنشر في حسابه بالعربية بنفسه حتى بأخطائه.

مشكورك، لكن أنا مصرّ على أنْ يكون كل ما يأتي من حسابي بالعربية "انتاج شخصي خالص" حتى بأخطائه، لكي تتأكد أنه رأيي الصادق! https://t.co/3frnUDiPwM

— Ulric Shannon 🇨🇦 (@UlricShannon) October 2, 2020

ومازح معلقون السفير والشاب العراقي كون الأخير اخترع تعييناً خاصاً ليأسه من تعيينات الحكومة.

قال آخرون للسفير إن الأخطاء الإملائية التي يقع فيها أقل من كثير جداً من العراقيين بينهم مسؤولون وأعضاء برلمان.

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