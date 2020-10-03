سائرون يتحدث عن 'شبه اتفاق' بين الكتل السياسية بشأن عدد الدوائر الانتخابية

2020/10/03 | 11:04 - المصدر: NRT عربية

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جلسة سابقة لمجلس النواب

فوتو: ارشيف

منذ 21 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكد تحالف "سائرون"، السبت، أن هناك "شبه اتفاق" بين الكتل السياسية بشأن عدد الدوائر الانتخابية، وذلك قبل جلسة البرلمان المقررة يوم 10 تشرين الأول المخصصة لحسم قانون الانتخابات الجديد.

وقال النائب عن التحالف غايب العميري، في حديث للوكالة الرسمية، اليوم، 3 تشرين الأول 2020، إنه "حتى هذه اللحظة تم التوصل إلى شبه اتفاق بأن تكون هناك دوائر انتخابية متعددة، ولا رجعة للوراء".

وكشف العميري، عن أن "المقترح الأقرب إلى التنفيذ، الذي نال قبول أغلب الأحزاب هو أن يكون عدد الدوائر الانتخابية يتراوح ما بين 3 إلى 5 دوائر، فضلا عن الاعتماد على عدد النساء في البرلمان، إضافة إلى أن تكون هناك 83 دائرة انتخابية بعموم العراق، وهذا ما تم شبه اتفاق عليه".

من جانبه أفاد رئيس كتلة الرافدين النيابية يونادم كنا، بأن "التوجه العام في مجلس النواب هو الاتفاق على أن يكون عدد الدوائر من 3 إلى 7 دوائر بحسب كل محافظة"، مشيرا الى وجود اعتراضات من قبل بعض الكتل على هذه الارقام.

وستشهد جلسة العاشر من هذا الشهر التصويت على هذا العدد، ويتوقع النائب كنا، أنه "في حال لم تتفق الكتل المعترضة مع الأغلبية البرلمانية، فإن الأمر سيحسم خلال الجلسة بتصويت الأغلبية"، مبينا أن "المكونات ليست لها علاقة بهذه الاتفاقات، على اعتبار أن العراق دائرة واحدة ولديها (كوتا) في محافظات بغداد وأربيل ودهوك ونينوى وكركوك".

ويترقب العراقيون يوم السبت المقبل، اذ يعقد البرلمان جلسة لحسم الجدل المثار منذ أشهر بشأن المادة "15" من قانون الانتخابات الجديد وتحديدا بخصوص فقرة توزيع الدوائر الانتخابية في عموم البلاد.

من جهة ثانية يعتزم مجلس النواب خلال الجلسات المقبلة التصويت على قانون حرية التعبير والتظاهر، حيث قال رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية ارشد الصالحي، في بيان، إن "لجنة حقوق الانسان النيابية ومنذ اليوم الاول لانطلاق التظاهرات تابعت مع جميع الأطراف سواء الحكومية او الشعبية او منظمات المجتمع المدني للوقوف على ما يجري في ساحات التظاهر وتعمل الان بكل قوة وعزم للانتهاء من إقرار قانون حرية التعبير والاجتماع والتظاهر السلمي الذي تمت قراءته الثانية والتصويت عليه خلال الجلسات المقبلة للمجلس".

وكانت المفوضية العليا لحقوق الانسان قد طالبت مجلس النواب والحكومة بالإسراع في تشريع القوانين التي تكفل حرية التعبير عن الرأي والتجمع والتظاهر السلمي وقانون الحصول على المعلومة وقانون الجرائم المعلوماتية وبما يلائم وينسجم مع المعاييرالقانونية الدولية والانسانية والكشف عن المتسبب بسقوط الضحايا ومحاسبته.

ر.إ

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