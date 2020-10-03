النزاهة النيابية: إلغاء لجان تقدير الضرائب أدى إلى زيادة الإيرادات

2020/10/03 | 11:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واع

أكدت لجنة النزاهة النيابية ، اليوم السبت، إلغاء لجان التقدير والكشف في الهيأة العامة للضرائب .

وقالت عضو اللجنة النائبة عالية لقناة العراقية الاخبارية: إن "الغاء لجان الكشف والتقدير أدى إلى زيادة إيرادات الدولة لأكثر من 600 مليار دينار شهرياً للخزينة العامة"، لافتةً إلى أن "اللجان السابقة في مركز الهيأة العامة للضرائب كانت تعمل على ابتزاز المواطن مرتين في تقنين إيرادات الدولة العراقية".

واضافت أن " لجنة النزاهة تتابع إيرادات الهيأة العامة للضرائب والجمارك، وعملية التهرب الضريبي الذي يحصل في وصولات مزورة بالمنافذ"، مبينةً أن "هذه المتابعة جعلت من الهيأة العامة للضرائب أن تعمل على إلغاء لجان الكشف والتقدير وبالتالي الكشف عن الكثير من عمليات الهدر في القطاعات الخاصة ومنها ضرائب الكي كارد وشركات الهاتف النقال، حتى وصلت خسارة العراق في شركة واحدة إلى 19 مليار دينار في شهر واحد، وأنه ستتم إحالة الملف إلى هيأة النزاهة".

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