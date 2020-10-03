2020/10/03 | 11:05 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شريط الاخبار

السبت 3 أكتوبر 2020 | 11:01 صباحاً | عدد القراءات : 6

فحوصات عشوائية لزوار الاربعينية لكشف الاصابات بكورونا..



في كربلاء

تواصل الملاكات العاملة في قسم الصحة العامة وقطاع المركز في دائرة صحة كربلاء المقدسة ، اجراء الفحص العشوائي بين المواطنين وزائري المحافظة الوافدين لاحياء مراسم زيارة الاربعين ، للكشف عن المصابين بفيروس كُورونا المستجد .

وقال مدير شعبة الرقابة الصحية ، الدكتور كرار جواد العباسي :" واصلنا ، لليوم الرابع على التوالي ، حملتنا الوقائية والتوعوية الاحترازية ضمن خطة طوارئ زيارة الاربعين ، حيث شهد مدخل المحافظة في محورها مع محافظة النجف الأشرف ، إجراء فحص شرائح الإختبار السريع ( Rapid test) ، وبصورة عشوائية لجموع الزائرين ، وخدمة اصحاب المواكب الحسينة ، وتدوين المعلومات عنهم في إستمارة خاصة اعدت لهذا الغرض ".

ولفت العباسي ، الى ان" تعزيز الاجراءات الوقائية لمواجهة " كورونا " ، يتصدر مضامين خطة طوارئ الدائرة المعدة للزيارة المليونية ، ونسعى جاهدين لحث المواطنين على التقيد باجراءات وتوصيات خليتي الازمة المركزية والمحلية والجهات الصحية والالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامتهم من الاصابة بالفيروس الوبائي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( فحوصات عشوائية لزوار الاربعينية لكشف الاصابات بكورونا.. في كربلاء ) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( فحوصات عشوائية لزوار الاربعينية لكشف الاصابات بكورونا.. في كربلاء ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).