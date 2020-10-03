انخفاض ملحوظ.. الموقف الوبائي اليومي لكورونا في ذي قار

2020/10/03 | 11:08 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشف مصدر طبي عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة فيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية في محافظة ذي قار.

وقال المصدر إن مختبرات دائرة صحة ذي قار سجلت 333 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم واحد.

وأشار المصدر إلى أن ذي قار سجلت اربع حالات وفيات جراء المرض في المحافظة.

ويوم أمس، سجلت محافظة ذي قار 403 إصابة بفيروس كورونا مقابل 4 وفيات خلال يوم واحد.

وأعلنت وزارة الصحة الجمعة تسجيل 4785 إصابة جديدة بكورونا و67 حالة وفاة و3922 حالة شفاء من المرض.

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